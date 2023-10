Die Ennser „Dragoner Allee“ vereint Wohnen, Urlauben und Einkaufen

Der Altbestand am Areal wird für den Neubau abgebrochen – das Investitionsvolumen für das Projekt liegt bei 30 Millionen Euro.

„Alles neu“ ist die Devise für das Areal an der Forstbergstraße 1 nahe dem Ennser Stadtzentrum. Die Urbanica Stadtentwicklungs GmbH plant dort ein Projekt, das Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Urlauben an einem Ort vereint.Anstelle des Altbestandes wird ein Neubau (drei Geschoße plus zurückgesetztes Dachgeschoß) errichtet.