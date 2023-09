Die "dritte Kaffeewelle" rollt durch Linz

LINZ. Sie wird "dritte Kaffeewelle" genannt und bezeichnet eine Konsumhaltung, die höchste Qualität, Entschleunigung und Fairness umfasst. In Linz gibt es bereits etliche dieser "Coffee-Shops". Bald kommt ein neues Lokal dazu.

Um die Ecke der Bar Aquarium in der Altstadt Nummer 22 soll es Ende Oktober für Melanie Mitter (30) als Geschäftsführerin und Klaus Hofinger (32) so weit sein. Sie eröffnen ihr "Wohnzimmer Café". Beide sind Absolventen der Fachhochschule Hagenberg. Mitter kommt aus Vorderweißenbach, Hofinger aus Suben. "Wir wollen nicht die Italiener kopieren", sagt Melanie Mitter. Die frühere Webdesignerin wird hell gerösteten, fruchtigen Kaffee der Wiener Schule bieten

Kleine, junge Röstereien

Die Bohnen kommen aus kleinen Röstereien. Das sind etwa Golden Eagle aus Bad Goisern von Elias und Janine Tranninger, Wolfgang Strauss aus Leitersdorf in der Steiermark, Jonas Reindl in Wien und Flying Roasters sowie Vote Coffee aus Berlin. Melanie Mitter hat sich die Kaffeekompetenz als Barista bei der "Special Coffee Association" geholt, einer Vereinigung, bei der Bohnenprofis strahlende Augen bekommen. Vegane Mehlspeisen liefert Birgit Tautscher aus Freistadt (Laib & Seele). Vegetarisches kommt aus Laura Wiesmairs Patisserie in Hellmonsödt. Mohnflesserl liefert Biobäcker Brandl. "Die sind mit Butter unsere Leibspeis, wenn wir’s eilig haben", sagen die Neo-Unternehmer, die damit auch ins Frühstücksgeschäft einsteigen.

Gemütlichkeit ist Trumpf

Noch ist das Lokal (in dem zuvor das Fahrradgeschäft GerRad von Gerhard Dehmer war) eine Baustelle. Ab Ende Oktober soll Mittwoch bis Samstag offen sein. Die beiden setzen die Reihe der Kaffeelokale der "dritten Welle" fort. Unweit von ihnen bewirten "Friedlieb und Töchter". In der östlichen Altstadt am Pfarrplatz braut die Gerberei der Geschwister Gunda und Heidrun Resch Kaffee. In der Egger-Passage hat vor eineinhalb Jahren der frühere Wirt und Unternehmer Josef Puckmayr sein Lokal mit Barista-Perfektion eröffnet.

Am Südbahnhofmarkt verwandelte Kurt Traxl, Betreiber der Firma Coffeeforsoul in Engerwitzdorf, einen Kiosk in eine Kaffeeliebhaber-Wallfahrtstätte. In Linz-Urfahr hat Philipp Kaufmann die frühere Konditorei Hoffelner zu einem Spezialkaffeelokal namens Beenie gemacht.

Franz Benetseder rückt vom Café Orchidee beim botanischen Garten hin und wieder mit einem mobilen Espressowagen aus.

