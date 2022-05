Die Domgasse soll verkehrsberuhigt werden

Im Gemeinderat herrschte aber Einstimmigkeit als es um den Antrag von "Wandel" und Grünen ging. Dieser zielt auf einen partizipativen Gestaltungsprozess ab und schlägt vor, zumindest einen Teil der Domgasse zur Fußgängerzone zu machen. Verkehrsreferent Martin Hajart (VP) würde (wie berichtet) hingegen eine Begegnungszone bevorzugen.

Mit dem Beschluss steht nun der weitere Fahrplan für die Domgasse fest. In einem ersten Schritt werde der Austausch mit den Anrainern, Geschäftstreibenden, Gastronomen und anderen Akteuren (z. B. Post) gesucht, sagt Hajart. Dabei soll etwa erhoben werden, wie viele Bewohner einen Pkw besitzen und wie sich die unterschiedlichen Bedürfnisse und Sichtweisen darstellen. Auf Basis der Erhebungen sollen zwei Vorschläge ausgearbeitet werden. Einer in Richtung Fußgängerzone, der andere in Richtung Begegnungszone. Diese Vorschläge sollen, wie im Antrag beschlossen, schließlich zur Weiterverfolgung an Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) übermittelt werden.

Keine Einigkeit bei Jahrmarkt

Keine Mehrheit fand hingegen der Antrag von FP-Gemeinderätin Ute Klitsch, die sich dafür stark gemacht hatte, "das Potenzial des Urfahraner Jahrmarktes" stärker zu nutzen. Ein Ansatz dabei war etwa, die Dauer des Abhaltungszeitraumes zu verlängern. Zustimmung fand hingegen der Antrag ihres Parteikollegen Manuel Matsche, der ebenfalls mit Blick auf den Jahrmarkt die Entwicklung von Verkehrskonzepten für Großveranstaltungen gefordert hatte.