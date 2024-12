Das Gründerzeithaus in der Mitte soll abgerissen werden.

In der Goethestraße befindet sich mit vier Gebäuden eines der letzten größeren Gründerzeit-Ensembles des Linzer Neustadtviertels. Noch jedenfalls, denn geht es nach einem Investor, könnte in der Mitte schon bald eine Lücke klaffen, die dieser mit einem modernen sechsgeschoßigen Wohnbau füllen will.