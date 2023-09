"Die Denkmäler sollen lebendig bleiben"

OBERöSTERREICH. Wie haben wir früher gelebt? Wie haben Häuser ausgesehen? Wie sahen unsere Produktionsstätten aus? Antworten auf Fragen wie diese gibt es jedes Jahr beim "Tag des Denkmals", der morgen, Sonntag, 24. September, wieder in ganz Österreich ausgerufen wird. 280 Objekte sind bundesweit dabei, rund 40 allein in Oberösterreich. In der Regel sind die "Teilnehmer" Museen, die somit nicht nur Ausstellungen beherbergen, sondern selbst zum Ausstellungsobjekt werden. Zudem sind sie aber auch lebendiges Forschungsfeld für Restauratoren.

Wie werden Fresken freigelegt? Welche neuen konservatorischen Methoden gibt es? Fragen wie diese, sagt Klaus Landa, Geschäftsführer des Verbundes Oberösterreichischer Museen, werden bei vielen der Museen und Objekte beantwortet. "Die Wände der historischen Gebäude wurden zig Mal in den Jahrhunderten übermalt. Da muss man sich dann ansehen, wie weit, in welches Jahrhundert man etwas zurückführt, wie viele Schichten der Übermalungen nimmt man ab", sagt Landa. Als spannendes Beispiel nennt er das Stadttheater Grein, das älteste erhaltene bürgerliche Theater Österreichs, das 2022 restauriert wurde. "Wir sind ein Denkmal" lautet die Devise morgen auch in Spital am Pyhrn, wo die Lindermayrschmiede zugleich Museum, Denkmal und immaterielles UNESCO-Kulturerbe ist.

So zieht sich der "Tag des Denkmals" vom nördlichsten Denkmal – der Wallfahrtskirche Maria Trost in Rohrbach – bis zum südlichsten Denkmal, eben der Lindermayrschmiede, sowie von Grein, dem östlichsten Denkmal, bis nach Braunau-Ranshofen, wo die Denkmalorgel den westlichsten Punkt markiert. Und dazwischen zahlreiche kleine und große Museen und Denkmäler in Linz, Pfaffing, Lambach, Scharnstein ...

Freier Eintritt in die Museen

Alle teilnehmenden Museen haben übrigens bei freiem Eintritt offen. Koordiniert wird der "Tag des Denkmals" vom Bundesdenkmalamt und steht heuer im Zeichen von "100 Jahre Österreichisches Denkmalschutzgesetz".

"Denkmäler gehören zu unserer Identität, sie prägen mit ihrer historischen Architektur unsere Landschaft. Diese alten Gebäude haben eine ganz besondere Atmosphäre, hier haben über Jahrhunderte Menschen, ganze Generationen gelebt. Sie atmen im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte", sagt Landa. "Aber spannend ist nicht nur das Alte, das Konservierte, sondern auch, wie zeitgemäß diese Objekte heute sind, wie sie belebt werden. Denn darum geht es auch: Die Denkmäler sollen lebendig bleiben."

