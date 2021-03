Die Brücke wird heißen, wie die Leute sie nennen

Es ist Punkt „N6“ auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Weit hinten auf der Liste also, bei den Fraktionsanträgen, findet sich die Forderung, die neue Donaubrücke nach einer Frau zu benennen. Die Grünen haben den Antrag gestellt, der wohl erst in den frühen Abendstunden diskutiert werden wird.

Schon seit Tagen wird aber in diversen Foren leidenschaftlich darüber geredet, ob und wie die neue Donaubrücke heißen soll, deren Lückenschluss praktisch fast zu Sitzungsbeginn heute, Donnerstag, erfolgt ist. Auslöser war Lukas Beurle von der „Initiative Nachhaltige Mobilität“, der wie berichtet, eine Abstimmung über einen ordentlichen Namen für die neue Donaubrücke einforderte.

Johanna Dohnal, Barbara Prammer, Maria Theresia - es fielen Namen, die Zustimmung wie Ablehnung finden. Zu wenig Linz-Bezug, zu viel Linz-Bezug. Warum überhaupt eine Frau? Warum ein Männername? Warum nicht Corona-Brücke, wie ein OÖN-Leser schrieb mit dem Hinweis darauf, dass dies „ein völlig neutraler Name“ sei. Außerdem: „Bisher ist Corona über uns drüber gefahren, in Zukunft fahren wir über Corona drüber.“

Ein paar weitere Beispiele: Lindbauernbrücke, Donauländebrücke, Stadtbahnbrücke, Brucknerbrücke, Friedensbrücke, Na-Endlich-Brücke...

Und was sagt die Stadtpolitik dazu? Er sehe das ganz pragmatisch, sagt Bürgermeister Klaus Luger, der grundsätzlich offen dafür ist, die Brücke nach einer Frau zu benennen. Er erlebe aber in Gesprächen mit den Menschen etwas ganz anderes. „Ich höre zwei Begriffe: Neue Eisenbahnbrücke oder Eisenbahnbrücke. Die Leute nennen die Brücke so und brauchen dafür keinen Beschluss der Stadt“, so Luger. Die Brücke werde also heißen wie die Leute sie nennen.

Die Begrifflichkeit werde sich aus der Bevölkerung heraus ergeben, ist der Stadtchef überzeugt. Neue Eisenbahnbrücke würde passen. „Schließlich sind die drei Bögen der neuen Brücke eine Hommage an die alte Eisenbahnbrücke. Und die Stadtbahn wird auch darüber fahren“, sagt Luger, der aber zugibt, sich im Moment mit wichtigeren Themen wie Corona und Arbeitslosigkeit befassen zu müssen. Auch Verkehrsreferent Vizebürgermeister Markus Hein sieht den neuen alten Namen als passend an. Er warne davor, die Brücke nach einer Person zu benennen, da „jede Person spalte könnte, die Brücke aber verbindet“.

Übrigens: Auch in den Diskussionen fand man immer wieder Sätze wie diesen: „Die Eisenbahnbrücke ist die Eisenbahnbrücke.“