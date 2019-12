Denn hinter 24 öffentlich sichtbaren Adventfenstern finden sich täglich Sichtweisen auf und Erinnerungen an das Leben in diesem Linzer Stadtteil. Anita König und Lisa Hofinger sind zwei von jenen, die auf diese Weise Nachbarschaft erlebbar machen und damit Teil eines Projektes des "Komm!"-Büros sind, mit dem der Verein Proges Nachbarschaftsinitiativen in Gang setzen will. Denn diese wirkten sich auch auf das Wohlbefinden aus, so Geschäftsführerin Doris Formann.

Anita König kennt das Franckviertel, seit sie denken kann. Sie war immer da, und in ihrer Adventgeschichte erinnert sie sich an Süßes. Es ist eine Kindheitserinnerung. Denn auf dem Weg zur Dorfhalleschule kam die Volksschülerin an der Greißlerei Steindl vorbei. "Für uns Kinder gab es nur ein Ziel: die offenen Süßigkeiten, die man sich dort stückweise kaufen konnte." Besonders angetan hatten es ihr die Brausetabletten. Rosa und gelb. 10 Groschen das Stück. Dafür hieß es sparen.

Immer wenn sie einen Schilling zusammengespart hatte, belohnte sie sich, trug stolz die Brausetabletten im Papiersackerl nach Hause. Als sie an einem dieser besonderen Tage nach Hause kam, war ihre Tante zu Besuch. Auf die Frage, was sie denn im Sackerl habe, antwortete sie mit einem Geschenk, gab der Tante eine der Brausetabletten ab, und die war begeistert vom Geschmack. Zum Dank dafür gab es fünf Schilling. Tags darauf trug sie 50 Brausetabletten nach Hause. "Ich wage zu behaupten, dass ich bis zur Geburt meines ersten Kindes keinen größeren Schatz als diese Papiertüte in Händen gehalten habe", schreibt König in ihrer Adventgeschichte.

Erst seit 14 Jahren lebt Lisa Hofinger im Franckviertel. Lange genug, um sich ein Bild vom Leben hier zu machen, das sie vor allem für Familien als extrem toll beschreibt. Freundschaften, die sie hier geschlossen hat, hielten bis heute. "Es begeistert mich, neue Menschen kennen zu lernen und etwas Sinnvolles zu bewirken", schreibt die verheiratete Mutter einer Tochter in ihrer Adventgeschichte. Wer weitere Geschichten lesen will: Bis 24. Dezember gibt es täglich eine neue aus dem Franckviertel im Franckviertel zu lesen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at