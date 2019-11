Die beste Bluesband Europas landet in Linz

Mit ihrer Mischung aus Soul und Rhythm & Blues hat sich das deutsche Quintett um die Brüder Andreas und Michael Arlt weltweit einen großartigen Ruf erspielt. Von Dubai bis Los Angeles und Australien hat die Band ihre Spuren hinterlassen.

Nun kann man sie am Mittwoch, 27. November, in Linz live erleben. Der Verein Miteinander und der Kulturverein SchiffART haben die Band für ein Konzert im „m3“ in der Rechten Donaustraße 3 nahe dem Pfarrplatz gewinnen können. Dort werden sie ab 19.30 Uhr auftreten.

Karten und Reservierungen: Tel. 0699/13782028.