Die Bestattung Leonding ist seit Jahresende Geschichte

In der Michaelsbergstraße 16 ist anstelle der Bestattung Leonding nun ein Aufnahmebüro der Linz AG Bestattung zu finden.

Mit dem zu Ende gegangenen Jahr 2023 ist auch die Zeit für den Abschied von der Bestattung Leonding gekommen. Diese hat mit 31. Dezember ihren Betrieb eingestellt. Begründet liegt das laut Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) nicht in Sparmaßnahmen, die Entscheidung sei vielmehr angesichts bevorstehender Pensionierungen und der immer schwierigeren Suche nach Personal getroffen worden.

Verwaist sind die ehemaligen Büroräumlichkeiten der Bestattung in der Michaelsbergstraße 16 aber nicht, mit 1. Jänner hat dort die Linz AG Bestattung ein neues Aufnahmebüro eröffnet. Fremd ist der Linz AG das Terrain nicht, schon in der Vergangenheit habe es Kooperationen mit der Bestattung Leonding gegeben, ist von dort zu hören. So habe die Linz AG beispielsweise Fahrleistungen für die Bestattung der Stadt erbracht.

Mit der Eröffnung des Leondinger Büros stünden die Mitarbeiter nun den Menschen im Trauerfall auch direkt an Ort und Stelle unterstützend und beratend zur Seite. Insgesamt betreibt die Linz AG Bestattung jetzt somit zehn Aufnahmebüros, drei davon befinden sich außerhalb von Linz. Neben Leonding gibt es auch Standorte in Ansfelden und Gramastetten.

Stützpunkt am Harter Plateau?

Potenzial sieht die Linz AG übrigens auch über das Leondinger Zentrum hinaus, konkret mit Blick auf das Harter Plateau. Hier überlegt die Linz-AG-Tochter Linz Service GmbH (dazu zählt auch die Bestattung), einen Stützpunkt für das „dortige große Einzugsgebiet“ einzurichten. Entsprechende Gespräche mit einer Wohnungsgesellschaft seien bereits im Laufen, heißt es seitens der Linz AG. Neben der Bestattung zählen zu den Aufgabenbereichen der Service GmbH unter anderem die Bereiche Wasser und Abwasser.

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky