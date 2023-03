Die Allhaminger ÖVP hat ihren Bürgermeisterkandidaten gefunden

Der gestrige Gemeindeparteitag der ÖVP Allhaming stand ganz im Zeichen der Bürgermeisterfrage. Wie berichtet, zieht sich die amtierende Bürgermeisterin Jutta Enzinger aus "persönlichen und beruflichen" Gründen mit Ende März zurück, die Allhaminger müssen wieder zu den Wahlurnen.

Seit gestern, Dienstag, ist nun klar, dass der 55-jährige Unternehmensberater Karl Kastner für die ÖVP ins Rennen gehen wird, er wurde einstimmig nominiert.

Mehr zum Thema Linz Linz Bürgermeisterin von Allhaming tritt mit Ende März zurück ALLHAMING. Jutta Enzinger (VP) erklärt ihren Rückzug mit privaten Gründen, Vizebürgermeister Franz Schachner-Nedherer wird übernehmen – Wahltermin ... Bürgermeisterin von Allhaming tritt mit Ende März zurück

“Mir geht es um unser Allhaming, daher habe ich auch gerne zugesagt in diese Wahl zu gehen. Allhaming soll auch in Zukunft ein lebenswerter Ort sein, wo sich alle wohlfühlen können. Ich werde ein Bürgermeister sein, der den Bürgern zuhört und dann Entscheidungen trifft", sagt Kastner in einer ersten Reaktion. Er folgt Enzinger auch als Gemeindeparteiobmann nach.

Vizebürgermeister Franz Schachner-Nedherer ist überzeugt, dass die Partei in Kastner einen "idealen Kandidaten" gefunden hat. "Er hat einen handwerklichen Beruf erlernt, dann berufsbegleitend studiert, ist jetzt Unternehmer und stammt von einem Bauernhof ab. Er verfügt somit über breite Lebenserfahrung, die für ein solch verantwortungsvolles Amt besonders wichtig ist. Die ÖVP Allhaming steht zu 100 Prozent hinter Karl Kastner und wird ihn mit ganzer Kraft unterstützen", sagt er.

Schachner-Nedherer wird nach Enzingers Rückzug interimistisch die Amtsgeschäfte führen, einen Wahltermin gibt es noch nicht. Kastner ist der erste offizielle Kandidat.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper