Die 30.000 Linzer Christbäume werden wieder eingesammelt

Traditionell wurden die Christbäume einst bis zum 2. Februar, dem Lichtmesstag, in den Wohnungen und Häusern gelassen. Doch danach lebt schon lange niemand mehr - oder zumindest kaum noch. Wer aber will, kann in Linz den Christbaum zumindest bis zum Dreikönigstag stehen lassen. Denn erst tags darauf startet die Linz AG wieder mit ihrer kostenlosen Christbaumentsorgung.

7., 13. und 20. Jänner

Auch heuer werden die Christbäume der Linzerinnen und Linzer wieder von der Linz AG Abfall umweltgerecht recycled. Und zwar am Dienstag, 7. Jänner sowie an den Montagen, 13. und 20. Jänner 2025. Die Linz AG bittet allerdings, dass die Christbaum vollständig abschmückt werden müssen und am Vorabend des Abholtages straßenseitig (nicht im Müllraum oder am Aufstellplatz der Abfallbehälter) zur Abholung bereitgestellt werden. Etwa 30.000 Christbäume werden jedes Jahr eingesammelt.

"Damit garantieren wir eine ordnungsgemäße Entsorgung der Bäume", sagt Dietmar Prammer, der für die Linzer Abfallwirtschaft zuständige geschäftsführende Vizebürgermeister. "Sie werden gehäckselt, zu wertvollem Kompost verarbeitet und in den Kreislauf zurückgeführt.“ Die etwa 30.000 Christbäume ergeben in Summe rund 65 Tonnen Humus.

