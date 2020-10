Design Center: Kritik an der Führung reißt nicht ab

Denn die Entscheidung, dass Thomas Ziegler weiterhin als Geschäftsführer die Geschicke des Hauses leiten wird, stößt FPÖ und Neos sauer auf.

In der Sitzung am Montag stand, wie berichtet, nur ein Punkt auf der Tagesordnung: Die Aufarbeitung des kritischen Berichts des Kontrollamtes und die darin erhobenen Vorwürfe gegen die Führung des Design Centers. So bemängelten die Prüfer u. a., dass die Geschäftsführung Vertragsabschlüsse und Prämienauszahlungen ohne Zustimmung des Beirates als Aufsichtsgremium beschlossen hatte.

Der Beirat kam aber überein, dass er von Ziegler bei diesen Entscheidungen nicht übergangen worden war, dieser sei nicht dazu verpflichtet gewesen, das Gremium zu informieren. Künftig wird er das aber tun müssen. Ziegler bekam nämlich den Auftrag erteilt, eine strategische Neuausrichtung zu planen und den Beirat über jeden seiner Schritte zu informieren.

"Keine Konsequenzen"

Vizebürgermeister Markus Hein (FP), der im Vorfeld die Ablöse von Ziegler gefordert hatte, geht das nicht weit genug: "Es ist unglaublich. Statt über Konsequenzen zu reden, will man auf der bestehenden Basis einfach weitermachen." Eine Neuausrichtung mit der alten Führung sei kaum vorstellbar, so Hein: "An einem Neustart auf privatwirtschaftlicher Basis führt kein Weg vorbei."

Lorenz Potocnik (Neos) spart ebenso wenig mit Kritik. Er fordert nun eine Sondersitzung des Kontrollausschusses: "Dieses Debakel muss so rasch wie möglich geklärt werden."

Auch Branchen-Insider zeigen sich verwundert über die Entscheidung, dass Ziegler weiter an der Spitze des Design Centers bleibt.

