Es sind zwei Häuser, die in Linz mit der traurigen Kindheit des Schriftstellers Hermann Bahr in Verbindung stehen. Manche hat das wohl so verwirrt, dass die 1953 angebrachte Gedenktafel bis heute falsch hängt. Denn sie prangt am Haus Herrenstraße 12, in das Hermann Bahr als Zweijähriger mit seiner Familie übersiedelte. Es wird fälschlich als Geburtshaus ausgewiesen.