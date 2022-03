Alternativen zur Gas-Abhängigkeit sind gerade jetzt gefragter denn je. Und so bekommt eines der Lieblingsprojekte von SP-Bürgermeister Klaus Luger eine noch größere Bedeutung, nämlich das Wasserstoff-Board der Stadt Linz. Dieses hat er schon vor der Wahl im Herbst 2021 angekündigt, in den neuen Leitlinien der Stadt verankert – und nun wird es Realität. Denn morgen, Dienstag, soll die erste Sitzung dieses Boards stattfinden, beginnt quasi der Weg in die Wasserstoff-Zukunft.