Der stillere Advent am Linzer Domplatz

Eine wohltuende Auszeit vom weihnachtlichen Trubel verspricht der von den OÖNachrichten präsentierte Advent am Domplatz, der am 24. November startet. Vor der beeindruckenden Kulisse des Mariendoms – der größten Kirche Österreichs – begeistert der Adventmarkt der stilleren Art mit Kunsthandwerk, spirituellen Impulsen, Kulinarik und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm für die ganze Familie. Qualität und Regionalität sind dabei oberstes Gebot.

Das Angebot in den rund 30 Markthütten am Domplatz verspricht mit wechselnden Ausstellern Abwechslung , mehrfach vorbeizuschauen zahlt sich also aus, es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Premiere feiert heuer die Soulspace Hütte der Katholischen Kirche, wo Bücher rund um Weihnachten zum Schmökern und Entspannen einladen. Dort liegen auch inhaltlich ansprechende Adventkalender auf.

Jeweils an den Samstagen und Sonntagen (14 bis 17 Uhr) wird in Kooperation mit der Katholischen Jungschar ein Programm für Kinder in den Räumlichkeiten der Carla (Baumbachstraße 3) geboten. Die kleinen Besucher dürfen sich auf Kreativ- und Bastelstationen, eine Rätselrallye und Vorlesestunden freuen, am 6. Dezember schaut der Nikolaus vorbei.

An den Adventsonntagen haben Familien Gelegenheit den Mariendom bei spannenden Kinderdom-Führungen mit allen Sinnen entdecken. Auch die kleine Schar an Holztieren im Freibereich will entdeckt und erklettert werden.

Eingestimmt auf das Weihnachtsfest wird auch musikalisch, ein Programmhighlight ist Adventsingen am ersten Adventsonntag, zu welchem alle oö. Chöre sowie Chorsängerinnen und -sänger eingeladen sind.

Der Advent am Dom hat täglich (außer Montag) von elf bis 20 Uhr geöffnet, mehr zum Programm ist online unter adventamdom.at zu erfahren.

