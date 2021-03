"Nein, eine Jause gibt es nicht. Der Spatzenbauer ist so wie alle anderen Wirtshäuser geschlossen", sagt Rudolf Mayr und lacht. Dass rund um den bekannten Linzer Heurigen trotzdem kleine Gruppen von Menschen unterwegs sind, hat einen anderen Grund. Sie alle hatten die gleiche Idee: Warum nicht den Spaziergang für einen Ausflug zur wohl bekanntesten Linzer Baustelle nutzen und vor Ort erkunden, was beim Westring-Brückenbau so weitergeht? "Ja, es ist ganz schön was los da bei uns heroben", sagt