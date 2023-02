Der spätberufene Romanautor

Die Zeit ist heute schnelllebiger geworden, der digitale Wandel, die immer globalere Welt und nicht zuletzt das Klima, das aus den Fugen gerät, stellt die Menschen vor Herausforderungen. Da könnte man schon den Mut verlieren.

Nicht so Leo F. Aichhorn. Der 72-Jährige will Mut machen, will zeigen, dass auch vor 100 Jahren die Menschen trotz zweier Weltkriege, Krisen und großer Umwälzungen vieles konnten, weil es ihnen abverlangt wurde. Die Inspiration für seine in Buchform gegossenen "Geschichten, die Mut machen" (266 Seiten, Novum Verlag) zog der auf dem elterlichen Bauernhof mit Gasthof in Engerwitzdorf aufgewachsene Aichhorn aus dem Zuhören.

"Ich bin als 12-Jähriger im Wirtshaus bei den Gästen gesessen und habe zugehört, wie sie den Zweiten Weltkrieg aufarbeiten mussten." Sie seien sechs Jahre lang um ihr bestes Leben betrogen worden. "Das hat mich bewogen, es niederzuschreiben", sagt Aichhorn.

Herausgekommen ist eine stark autobiografisch geprägte Erzählung, mit denen er der Jugend von heute Mut machen will. Und er will damit auch seinen Enkeln vor Augen führen, wie das Leben früher, als der Opa noch ein Kind und Jugendlicher war, gewesen ist.

Vergnügliches Buch trotz ernster Lage

Es seien lustige Geschichten, die die Situation schildern, wie sie war, wie man über die Runden kommen musste und dennoch nicht den Mut verlor. Dass er den elterlichen Bauernhof und das Wirtshaus übernehmen sollte, blieb bei der Absicht, sein jüngerer Bruder bekam den Vorzug. Auch darüber kann man in dem vergnüglichen Buch lesen wie auch über die ersten Begegnungen mit dem anderen Geschlecht, die sich noch nicht auf die Hilfestellung von Handys und sozialen Medien verlassen konnten.

Aichhorn, der sein Arbeitsleben lang beim Land Oberösterreich tätig war und die Umweltakademie aufgebaut hat, bezeichnet sich als Viel- und Gerneschreiber. Bis zu den "Geschichten, die Mut machen", waren es aber "nur" wissenschaftliche Publikationen, bei denen er dies bewies. An der Romanform hat der Spätberufene seit seinem Debüt Gefallen gefunden. Derzeit entsteht gerade das zweite Werk, das eine fiktive Geschichte ist. Sagt er zumindest. Es würde aber auch niemanden wundern, wenn da wieder auch ein wenig Erlebtes von Aichhorn drinnen ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.