Notwendige, verträgliche Verdichtung oder Bausünde? Der geplante Neubau in der Spaunstraße am Spallerhof lässt die Wogen hochgehen. "Es ist haarsträubend, was dort geplant wird", sagt etwa Nachbar Rudolf Wolf, während Victoria Langbauer, VP-Ortsparteiobfrau, ergänzt: "Der geplante Neubau würde alle anderen Häuser um zwei Stockwerke überragen.