Der richtige Stress beginnt in den Ferien

Was in 90 Sekunden nicht im Gesicht pickt, ohne das wird der Tag auch funktionieren. Make-up hat für eine Mama zweier kleiner Kinder jetzt nicht unbedingt Priorität, vor allem wenn am Morgen ohnehin alles schnell gehen muss, damit die Großen in die Arbeit und die Kleinen in den Kindergarten kommen. In den Ferien ist der Tagesanfang meistens noch mehr Herausforderung.

Denn, so scheint es: In Österreich geht man, ja mann, offensichtlich davon aus, dass Mütter nicht arbeiten. Und wenn schon eine Mutter glaubt, dass sie das zu ihrer Selbstverwirklichung machen muss (denn eine andere Motivation kann ja kaum hinter weiblicher Erwerbsarbeit stecken, oder?), dann hat sie gefälligst eine Mutter oder Schwiegermutter zu haben, die sich um ihre Kinder kümmert. In den Ferien zum Beispiel, wenn die Erwerbstätige halt doch komischerweise nicht neun Wochen am Stück freibekommt oder zumindest sechs, weil da die meisten Betreuungseinrichtungen geschlossen haben.

Bitte, wenn Sie das anders sehen, freue ich mich über eine Erklärung, genauso wie über den Zustand, den wir hierzulande "familienunfreundliche Rahmenbedingungen" nennen dürfen. Und "familienunfreundlich" bedeutet halt meistens "frauenunfreundlich".

Wir spüren die Probleme auch, deswegen sind die Ferien bei uns lang geplant – von vielen Familienmitgliedern. Die Kinder übernachten bei der Oma, weil das die Betreuung leichter macht und ihnen das stressige Hin-und-her-Fahren erspart. Der Nebeneffekt des Ganzen ist nicht nur ein Abend für uns allein, sondern auch ein ganzer Morgen. Vielleicht wachen wir gar nicht auf, wenn die natürlichen Wecker, 5 und 7, nicht morgens verlässlich krähen? Wie dringlich ist der Wunsch, auszuschlafen, nach sieben Jahren mit Nachwuchs? Oder sind wir schon unfähig, länger als bis 6.05 Uhr zu dösen? Zwei Wecker gestellt, man weiß ja nicht. Dennoch viel zu früh aufgewacht. Geduscht. Angezogen. Geschminkt. Umgezogen. Umgezogen. Umgezogen.

Echt jetzt? Das hab ich früher mit meinem Leben gemacht? Bitte, ich will meine Kinder zurück!