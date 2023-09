"Der Preis ist Motivation, es noch besser zu machen"

"Die Freude ist riesengroß", sagt Jovica Ristic. Der 35-jährige Jugendtrainer des Fußballvereins Union Babenberg ist der Linzer Bezirkssieger des Ehrenamtspreises, den die OÖN gemeinsam mit dem Sportland Oberösterreich am Montag verliehen haben. Im Verein ist er für rund 200 Kinder verantwortlich, und es gibt Wochen, in denen man ihn täglich am Platz trifft. Alles andere als Routine war die Preisverleihung für ihn. "Ich war sehr aufgeregt, vor so vielen Leuten zu sprechen", sagt Ristic. Der Preis ist für ihn Motivation, weiterzumachen und es noch besser zu machen.

Tochter brachte sie zum Sport

Groß war die Freude auch bei Theresia Schenk vom Wassersportverein Ottensheim, der Bezirkssiegerin von Urfahr-Umgebung. Ihre Tochter brachte sie vor zehn Jahren zum Verein, vor sieben Jahren begann sie selbst mit dem Paddeln. "Von Lenzing bis Wien haben sie für mich gevotet, wir sind ja kein so großer Verein", sagt die 57-Jährige. Innerhalb des Vereins packt Schenk "überall dort an, wo Hilfe gebraucht wird". Die Organisation des Buffets bei den Regatten in Ottensheim übernehme sie etwa auch regelmäßig.

Die Siegerin aus Linz-Land heißt Nina Steinhauser. Beim ASKÖ Wilhering gilt die 23-Jährige als engagierte Trainerin mit viel Gefühl. Über den Preis freut sie sich sehr. "Es war sehr gemütlich, und ich habe viele neue Leute kennengelernt", sagt sie. Mit ihrem Engagement führt Steinhauser eine Tradition fort, denn der Verein ist seit Generationen "Familiensache". Alle drei Preisträger bestätigen, dass es schwieriger geworden ist, Ehrenamtliche für die Vereinsarbeit zu finden. Damit die Kinder bei Wettkämpfen mithalten könnten, sollten sie drei- bis viermal pro Woche trainieren, sagt Schenk. Dafür Trainer zu finden, sei nicht leicht. Ähnliches berichtet Ristic. Man müsse zweimal unter der Woche trainieren, am Wochenende werde gespielt. "Da braucht es Fußballbegeisterte, die sich Zeit nehmen", sagt Ristic. Beim Turnen ist der Knackpunkt, ob man die Mitglieder nach ihrer aktiven Turnzeit im Verein halten kann, damit sie als Trainer zur Verfügung stehen.

Für Schenk geht ihr Einsatz für den Verein sogar noch weiter. Sie wird einen Teil des Preisgeldes dem Verein für ein neues Rennboot für die Kinder spenden.

