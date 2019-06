Egal, ob es um einen Bambusdämpfer, Karottenschäler oder einen Einkaufskorb geht: Maria Kössler greift zielsicher immer in die richtige Ablage oder Schublade. An Erfahrung mangelt es ihr nicht. Seit 63 Jahren arbeitet Kössler in der "Geschirrschwemme". Niemand sonst ist schon so lange auf dem Linzer Südbahnhof tätig wie sie.