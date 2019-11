Der pensionierte Berufsschullehrer, der sein Leben lang auch ein Dichter ist

Er war Finanzbeamter und Berufsschullehrer. Doch eigentlich ist der "Herr Schulrat" Horst Herzog ein Poet, der das Reimen nicht lassen kann. "In der Handelsakademie war das Verrechnen meine Spezialität. Dann kam ich drauf, dass ich mich in der Welt der Sprache wie ein Fisch bewege", sagt der rüstige 84-Jährige aus Linz.

Düster-getragen und bedeutungsüberladen darf man sich Herzogs Gedichte nicht vorstellen. Vielmehr bringen sie Schmunzeln und die Erkenntnis der Alltagsdinge ins Leben.

Sieben Bände, viele Lesungen

Sieben Bände hat der gebürtige Donauschwabe, der als Zehnjähriger flüchtete und nach einem Schwenk über das Innviertel 1950 nach Linz kam, bereits geschrieben.

Ein weiterer ist im Entstehen. "Blick ins Leben: eine Poesie für besinnliche Stunden" ist Herzogs jüngstes bisher erschienenes Werk im Bayer Verlag in Wilhering.

"Manches werfe ich einen Tag später weg oder ich schreibe es um", sagt Herzog. Da kann es dann etwa heißen: "Dann formulier ich nochmals und überlege den Sinn. Gelingen mir die Zeilen, wie glücklich ich dann bin."

"Entdeckt" wurde Horst Herzog bei einem Kuraufenthalt in den 1970er-Jahren in Bad Ischl. Er reimte in und um das damalige Lehrerheim und wurde vom Leiter der Kuranstalt prompt zu einer Lesung in den "Blauen Salon" eingeladen.

"Da merkte ich, wie sehr mir auch das Vortragen Spaß macht", sagt Herzog, der auch Mitglied des Vereins der Freunde zeitgenössischer Dichtung ist.

Gattin Maria steht ihm liebevoll zur Seite. Sie erträgt so manche schöpferische Überfrachtung seines Arbeitszimmers. Denn geschrieben wird mit der Hand. Anschließend tippt Herzog auf einer Olympia-Schreibmaschine, was nach einem Tag des Ruhens noch Gnade vor seinen Augen findet. Eine "gute Seele" überträgt das Geschriebene in den Computer.

"Schreiben zu müssen ist ein beglückender Zwang", sagt Herzog, der nicht nur an seiner früheren Schule und im Landesschulrat so manchen Geburtstag und so manche Pensionierung mit Gedichten begleitete.

Täglich mit dem Rad unterwegs

Auch seine Familie, der Sohn Reinhard und die Tochter Karin, kommt mit den Enkeln in den Genuss von Horst Herzogs Poesie. Jede private Feier wird auch dichterisch bedacht. Die Schaffenskraft nimmt kein Ende. "Die besten Ideen kommen mir beim Radfahren", sagt Horst Herzog.

Da er das trotz seiner 84 Jahre täglich macht und auch auf den Bachlberg, wo er wohnt, radelt (und das erst seit zehn Jahren mit Elektrounterstützung), werden dem Dichter Horst Herzog die Lyrik-Ideen wohl nicht so schnell ausgehen.

