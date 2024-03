Der Linzer Parkrun knackt am Samstag den 100er

"Da sieht man, wie schnell die Zeit vergeht. Plötzlich ist der 100er da", sagt Uli Koller und lacht. Mehr als zwei Jahre ist es her, dass der Waldinger das internationale Parkrun-Laufformat nach Linz gebracht hat. Am 16. April 2022 wurde Premiere gefeiert, kommenden Samstag steht nun die 100. Auflage bevor. Absage gab es in dieser Zeit keine einzige, gelaufen wird bei Sonne, Regen genauso wie bei Schnee.

Das Prinzip hinter den Parkruns ist unabhängig vom Ort dasselbe: Jeden Samstag in der Früh wird in der Gruppe gelaufen. Immer fünf Kilometer, immer ohne Wertungsdruck, immer im eigenen Tempo. Die individuelle Laufzeit wird trotzdem gemessen, die Teilnehmer bekommen ihr Ergebnis per Mail zugeschickt. Weltweit sind rund 300.000 Sportler bei den Parkruns, verteilt auf mehr als 2000 Standorte, in Bewegung.

Wunsch nach Teilnehmerrekord

International sind auch die Teilnehmer in der Landeshauptstadt: Neben Linzern sind auch immer wieder Gäste aus dem Ausland am Start – zum Teil weitgereiste. Stark vertreten sind allen voran die Engländer, die es oft genießen, dass sie, wenn sie mit Kreuzfahrtschiffen unterwegs sind, nur wenige Schritte bis zum Starttreffpunkt bei der Neuen Eisenbahnbrücke auf der Urfahraner Seite haben.

Dort ist gleichzeitig auch das Ziel, die Strecke (gelaufen wird Richtung Pleschingersee, nach 2,5 Kilometern wird umgedreht) ist von Beginn an unverändert geblieben.

Mittlerweile für manche ein Fixtermin: Jeden Samstag werden ab neun Uhr fünf Kilometer gemeinsam gelaufen. Bild: privat

Möglich wird das wöchentliche Lauferlebnis durch das Engagement von rund 30 ehrenamtlichen Helfern, mittlerweile gibt es neben Koller drei weitere Laufleiter. Damit bleibt ihm mehr Zeit, auch einmal selbst einen Parkrun laufend zu erleben oder einen Samstag abseits der Laufstrecke zu verbringen. "Aber Samstage, wo ich nichts organisiert habe, nicht selbst gelaufen bin oder nicht daran denke, hat es noch nie gegeben", sagt der Initiator.

Für kommenden Samstag hat sich Koller ein besonderes Ziel gesetzt: Er möchte beim Jubiläumslauf einen neuen Teilnehmerrekord aufstellen – damit das gelingt, müssen mehr als 40 Teilnehmer an den Start gehen. Da es keine Anmeldung zur Teilnahme braucht, bleibt es bis zum Schluss spannend. Die Wetterprognose verspricht jedenfalls gutes Laufwetter, nach dem Lauf ist ein geselliges Zusammensein geplant.

Wertschätzender Umgang und Austausch

Durchschnittlich werden pro Lauf 30 Läufer gezählt, zuletzt waren die Frauen zum Teil sogar in der Überzahl. Was Koller besonders schätzt, ist der wertschätzende Umgang und Austausch: "Es muss sich bei uns niemand schämen, wenn er nicht schnell läuft oder die neueste Kleidung anhat. Man darf genau so sein, wie man ist."

Er wirbt auch um all jene Läufer, die beim Linz Marathon am 7. April beim neuen Generali 5K-Bewerb antreten wollen. Gelaufen werden dort exakt 5000 Meter. "Was ist da bitte naheliegender, als jeden Samstag mit uns zu laufen?", fragt Koller, der die Antwort mit den Parkruns als "perfekter Trainingseinheit" gleich mitliefert.

Zitiert

Bild: privat

„Es ist eine tolle Gemeinschaft entstanden. Der Spaß an der Bewegung steht bei uns im Vordergrund, nicht der Wettbewerbsgedanke.“ - Uli Koller, Initiator

