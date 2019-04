Der Linzer Maibaum und ein neues Projekt

LINZ. Heute wird der Maibaum auf dem Linzer Hauptplatz aufgestellt.

Der Baum kommt aus Neukirchen an der Vöckla, ab 14.30 Uhr wird er nach einem Konzert der Musikkapelle Neukirchen mit einem Tieflader vom Volksgarten zum Aufstellungsort transportiert. Um 17 Uhr erfolgt die Übergabe des Maibaums an den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP), bereits am Vormittag präsentiert sich die Spendergemeinde Neukirchen an der Vöckla mit "Schmankerln und Trankerln" auf dem Hauptplatz.

Erstmals werden heuer auch Migrantenvereine an der traditionellen Maibaumwache teilnehmen. Möglich macht das ein Projekt der Initiative "Linz verbindet", damit sollen Tradition und Migration in der Stadt verbunden werden.

