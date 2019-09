Der Linzer "Elvis" will ein wenig zurückschalten

Mit fast 76 ist der durchschnittliche Österreicher schon eineinhalb Jahrzehnte in Pension und denkt normalerweise nicht daran, sich noch Höchstleistungen abzuringen. Anders tickt da Fritz Weiler, besser als Ty Tender bekannt. Er ist zwar in seinem Beruf als Vertriebsmann im Ruhestand, aber noch nicht in seiner mit Passion betriebenen Berufung als Sänger guter alter Rocksongs, mit Vorliebe von Elvis Presley. Der 1977 mit 42 Jahren verstorbene "King" ist für ihn nach wie vor das Idol Nummer eins.

Das Alter klopft an

Der Abend im Rosengarten auf dem Pöstlingberg war als "letztes großes Elvis-Konzert von Ty Tender" angekündigt, und Tochter Sabine sagt auch gleich, dass es der Papa ein wenig ruhiger angehen werde. Das Zelt ist voll, mehrere Generationen sind vertreten. Weiler/Tender sieht die Jahresringe mit Selbstironie – die Elvis-Schmalzlocke sei mit seiner verbliebenen Haarpracht nicht mehr zu machen, das Alter klopfe eben an. Augenblicke später lässt er das Gesagte vergessen. Mit schnellen Rocksongs des jungen Elvis wie "That’s All Right" und "Blue Suede Shoes" treibt er Band und Publikum an. Dann wechselt Ty Tender zu sanfteren Nummern wie "It’s Now or Never" oder "Surrender".

Mehr als zwei Stunden lang rockt der Senior durch Songs von Elvis Presley. Der Shake mit den Beinen, der Shout, der Schrei des Rockers Elvis, funktioniert genauso wie der Schmelz in der Stimme, die auch harten, schnellen Nummern locker standhält. Man wartet, dass der ältere Herr auf der Bühne vielleicht stimmlich schwächer werden könnte, doch nach dem x-ten Schlussapplaus singt Ty Tender für die Verbliebenen noch Wunschsongs wie "Love Me Tender", ohne auf die Uhr zu schauen. Ganz so leicht und so schnell wird das wohl nicht gehen mit dem Aufhören. Kleinere Rock-’n’-Roll-Konzerte will er jedenfalls noch geben.

