Der letzte Antiquar von Linz sperrt zu

Inmitten von Tausenden Büchern fühlte sich Peter Steinberg immer wohl. Am 22. Dezember beendet er seine zweite Berufskarriere.

Man muss die Adresse schon kennen. So einfach im Vorbeigehen "stolpert" man nicht ins Antiquariat Steinberg in der Peuerbachstraße 9 hinein. Zufällig erscheinende Kunden ist Peter Steinberg auch nicht gewohnt. Wer ihn aufsucht, tut das im Wissen, was er hier findet. Das hat wenig mit der Schnelligkeit der Zeit und des Lebens zu tun, sondern vielmehr mit der Beständigkeit von gedruckten Büchern.