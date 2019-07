Der klimafreundliche Hochhaus-Bau: Vertikale Wälder als Vorbild für Linz

"Hochhäuser sind wie Heizkörper. Sie nehmen die Hitze auf, speichern sie und strahlen sie in der Nacht ab", sagt Siegfried Atteneder, Professor für Architektur an der Kunst-Universität Linz.

Wäre es da nicht naheliegend, dass sich die Landeshauptstadt in Zeiten, wo die Hitze in den Städten zum großen Problem wird, vom Hochhaus-Bau langsam verabschiedet? "Nein", sagt Planungsreferent Vizebürgermeister Markus Hein (FP). Vielmehr sollten Hochhäuser in Linz künftig möglichst klimafreundlich geplant und umgesetzt werden. Hein nennt als Vorbild die begrünten Zwillingstürme "bosco verticale" (übersetzt: vertikaler Wald) von Mailand. 112 und 80 Meter hoch, ist in den Gebäudehüllen der vom italienischen Architekten Stefano Boeri und dessen Partnern geplanten Türme so viel Grün eingepflanzt, wie es sonst in einem Hektar Wald zu finden ist.

Einen relativ hohen Grünanteil hatte auch das Projekt Weinturm in Urfahr (75 Meter hoch), das wegen des zu kleinen Grundstücks nahe dem Hillinger-Heim allerdings abgelehnt wurde. "Wegen des vielen Grüns hat mir der Weinturm so gefallen, es war aber der falsche Standort", sagt Hein.

Aber in diese Richtung solle es künftig gehen. Denn private Investoren, die bei großen Projekten "ja einen Patzen Gewinn machen, können damit der Öffentlichkeit einen Mehrwert zurückgeben", sagt der Planungsreferent. Werden in Linz also nur noch Hochhäuser mit sehr hohem Grünanteil erlaubt? Hein: "Wir werden es nicht fix vorschreiben, aber mit Nachdruck anregen."

Kein Flachdach mehr mit Kies

Ein Verbot werde es aber jedenfalls für Flachdächer mit Kies geben. "Jedes neue Flachdach in der Stadt muss begrünt werden, das werden wir in den Bebauungsplänen verbindlich machen", so der Vizebürgermeister. "Denn unter einem Dach mit Grün ist es um drei bis vier Grad kühler als unter einem Kies-Dach."

Noch besser sei die Kühlung durch Flachdächer mit 50 bis 60 Zentimeter dicker Substratschicht, auf denen nicht nur Rasen, sondern auch Sträuche und Bäume wachsen können.

Artikel von Anneliese Edlinger Lokalredakteurin Linz a.edlinger@nachrichten.at