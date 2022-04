Der Klappbalkon: Auch ohne TV-Investoren reif für den Markt

Von der Idee zur serienreifen Produktion sind zwei Jahre vergangen. Doch nun ist Florian Holzmayer mit seinem "Balcosy" startbereit. Das als Tisch oder Ablage dienende Möbelstück lässt sich ganz einfach zum Klappbalkon umfunktionieren (die OÖN berichteten). "Vor zwei Jahren hatte ich die Idee, im Jänner des vergangenen Jahres habe ich mein Start-up ,Flow Factory’ gegründet, und nun sind wir bereit, auf den Markt zu gehen", sagt der 23-Jährige im OÖN-Gespräch.

Mit der Balkonalternative, die es in drei Varianten (Kostenpunkt ab 699 Euro aufwärts) gibt, haben all jene, die ohne Balkon, Garten oder Terrasse wohnen, einen Hauch des Flairs, draußen zu sitzen. "Dieser Fenstersitz bietet für Haushalte, die leider keine Freiluftflächen besitzen, eine alternative Lösung an", ist auch Bürgermeister Klaus Luger angetan von der Produktentwicklung aus Linz.

Probesitzen auf dem Hauptplatz

Wer die Erfindung sehen, erleben und auch ausprobieren will, hat von 8. bis 10. April die Gelegenheit dazu. In der Linzer Stadtoase auf dem Hauptplatz wird Holzmayer zusammen mit den Machern von Vresh, der fairen Bekleidungsmarke aus Linz, zum dreitägigen Sommeropening einladen. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Sollte dem nicht so sein, wird die Präsentation von 22. bis 24. April nachgeholt.

Vresh präsentiert im gesamten April im Pop-up-Store des Innovationshauptplatzes sein Sortiment und Produkte der neuen Kollektion. Und lässt damit nicht nur Einblicke in faire, weil nachhaltige Mode zu, sondern gibt auch dem "Balcosy"-Team drei Tage lang eine Bühne. "Wir arbeiten zusammen und versuchen Synergien zu nutzen", sagt Holzmayer über die Beziehung zu den Vresh-Machern.

Am Dienstag hatte der gebürtige Salzburger, der in Linz lebt, seinen großen Fernsehauftritt. Denn in der Puls4-Show "2 Minuten 2 Millionen" präsentierte er seine Idee. Aus der Hoffnung, Investoren für sein junges Unternehmen zu finden, wurde zwar nichts, doch sieht Holzmayer das gelassen. Denn die Nachfrage sei groß, was Holzmayer als ein untrügliches Zeichen dafür wertet, dass es für diese intelligente Wohnraumerweiterung einen großen Bedarf gibt.

"Sehr bequem", befand Investor Philipp Maderthaner

Idee im ersten Lockdown

Seinen Weg zieht er auf alle Fälle durch. Wie immer gehe alles auf den letzten Drücker, was weniger den Folgen der Corona-Pandemie als vielmehr dem Krieg in der Ukraine geschuldet war. Denn von dort sollte das Holz für seine Balkonalternative kommen. Man werde aber alles liefern können, was bestellt werde, ist Holzmayer zuversichtlich. Zumal ja schon eine schwierige, nicht vorherzusehende Entwicklung den leidenschaftlichen Handwerker, der als Rezeptionist in einem Fitnessstudio gearbeitet hatte, zu seiner Geschäftsidee brachte.

Denn der Gedanke, der schließlich zur Erfindung des "Balcosy" geführt hatte, kam Florian Holzmayer im ersten Corona-Lockdown. In jener Phase also, in der er wie unzählige andere plötzlich dazu gezwungen war, zu Hause zu bleiben – und dort hatte er keinen Balkon.

"Balcosy" gilt als Möbel

Alle statischen und rechtlichen Fragen sind gelöst. Das Bautechnische Institut Linz habe aus dem Baurecht alle relevanten Elemente durchgearbeitet werden, um zu einer sicheren und baurechtskonformen Lösung zu kommen, sagt der Jungunternehmer. Und wichtig: Da der „Balcosy“ als Möbel gewertet wird, darf er sowohl in Miet- als auch in Eigentumswohnungen montiert werden.

Weil es ihm und seinen Mitstreitern wichtig ist, die heimische Wirtschaft zu fördern und auf ökologisch hochwertige Materialien zu setzen, wird jeder "Balcosy" mit der Tischlerei Pecherstorfer in Pupping aus Holz angefertigt und im ersten Schritt in Salzburg, Linz und Wien montiert.