Der Jubiläumsbrunnen im Linzer Franckviertel ist wieder in Betrieb

Der Zierbrunnen in der Franckviertler Wimhölzelstraße führt wieder Wasser. Nachdem er den gesamten Sommer über trocken blieb, konnte der 1990 von Karl-Jürgen Trinkl errichtete Jubiläumsbrunnen vor wenigen Tagen erfolgreich repariert werden.

Defekte Pumpe

Ausgefallen war er aufgrund einer defekten Pumpe, deren Reparatur – auch wegen der langen Lieferzeit – den ganzen Sommer in Anspruch nahm. Die notwendigen Arbeiten nutzte die Stadt, um auch die Konstruktion zu verändern und den unterirdischen Schaltschrank zu sanieren. Künftig wird die Be- und Entlüftung der Pumpe über eine neue Leitung zu einer nahegelegenen Rasenfläche erfolgen, und nicht durch einen Deckel mit Löchern. Zuvor hat dies dazu geführt, dass Kondenswasser durch starke Regenfälle in den Brunnenschacht eindrangen.

Recht lange wird der Zierbrunnen aber nicht im Betrieb sein, da die Einwinterung üblicherweise schon im Oktober stattfindet. Zumindest in den kommenden Jahren wird er an heißen Tagen aber wieder zu einem beliebten Treffpunkt avancieren

