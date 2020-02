Eine Entscheidung, drei Großprojekte: Dass der Linzer Gestaltungsbeirat, wie berichtet, grünes Licht für das neue XXXLutz-Möbelhaus an der Donaulände gegeben hat, freut auch die Chefs der Raiffeisenlandesbank (RLB) und die Blau-Weiß-Fans. Die RLB kann an die Umsetzung ihrer neuen Zentrale an der Goethestraße gehen, weil nun fix ist, dass XXXLutz dort weichen und in die Hafenstraße übersiedeln wird.