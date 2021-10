"Wir haben die Wahlkarten zwar beantragt, aber nicht zugestellt bekommen. Wir wurden quasi am Wählen gehindert. Vielleicht hat das auch zur niedrigen Wahlbeteiligung beigetragen." Meldungen wie diese bekamen die OÖN am gestrigen Montag einige – gab’s da also gröbere Probleme? Die Linzer Magistratsdirektorin Ulrike Huemer beruhigt: "Wir hatten die Wahlkarten-Hotline auch am Sonntag offen, uns sind aber keine größeren Probleme bei den Zustellungen bekannt.