Der ehemalige Cembran-Keller schläft weiter

Der Cembran-Keller in Linz

Still ist es geworden um den Cembran-Keller in der Kellergasse 4 und 6 in Linz. Noch vor einigen Jahren wurden die bis zu zwölf Meter hohen Ziegelgewölbe des Weinkellers, der auf die Römerzeit zurückgeht, für Szene-Events genutzt. Dann setzten zum Jahreswechsel 2016/17 eine defekte Heizkanone und etliche Kohlenmonoxidvergiftungen dem Partytreiben ein Ende.