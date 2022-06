Der Donauradweg im französischen Fernsehen

Ein Fernsehteam von France 2/France 3 filmte eine Reportage über "40 Jahre Donauradweg", als die ersten 36 Kilometer entlang der Donau eröffnet wurden. Dokumentiert wird die Phase vom Beginn 1982, als der damalige Bautenminister Karl Sekanina die Treppelwege für die Radtouristen freigab, bis zur Gründung der Donau Touristik.

Dass das französische Fernsehteam überhaupt auf die Idee dieser Dokumentation kam, lag an einer französischen Delegation von 60 Tourismusvertretern vom Maison de la France, die 1992 nach Linz gekommen waren, um sich die Erfolgsgeschichte des Donauradweges anzusehen, wie Manfred Traunmüller, Geschäftsführer der Donau Touristik, weiß. Das Modell wollten die Touristiker in Frankreich unter anderem an der Loire umsetzen.

Aus dieser Erinnerung wurde jetzt die Fernsehsendung "Nous les Européens" (Wir, die Europäer), die am 26. Juni ausgestrahlt wird – und in Frankreich Werbung für den Donauradweg machen wird.