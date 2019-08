Der City-Straßenkehrer fährt elektrisch

Die Stadt Linz setzt nicht nur im öffentlichen Verkehr (Straßenbahn, Obus) auf Elektro-Antrieb. Auch bei der Stadtreinigung hat das elektrische Zeitalter begonnen. In Linz ist jetzt ein Straßenkehrer mt Elektro-Antrieb im Einsatz. In der City, darunter die Landstraße, ist seit dieser Woche ein Mitarbeiter des Bereichs "Stadtgrün und Stadtbetreuung" mit einem Elektro-Dreirad im Dienst.

Ausgestattet mit Besen, Schaufel und Müllbehälter ist es Aufgabe des ersten elektrisch mobilen Linzer Straßenkehrers, auch schwer zugängliche Stellen im öffentlichen Raum zu putzen, zum Beispiel Haltestellen der Linz-Linien.

Schon bisher waren auf der Linzer Landstraße jeden Tag Putztrupps im Einsatz. Die Mistkübel werden vier Mal täglich entleert. Diese Straßenreinigungskräfte sind aber in herkömmlichen Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotoren unterwegs. Das elektrische Mini-Müllmobil ist nicht nur wendiger als die bisher eingesetzten Klein-Lkw, sondern hat auch weitere Vorteile: Das Fahrzeug stößt keine Abgase aus und erzeugt keinen Lärm.

Im Dienst ist der Müll-Dreiradler täglich zwischen 10.30 und 19 Uhr in der Landstraße, im Bahnhofspark, auf der Promenade und im Donaupark. Damit in der Innenstadt weniger Müll auf Fahrbahnen, Gehwegen und Grünflächen landet, gibt es seit dem heurigen Mai fünf moderne Müllschlucker mit dem Namen "Bighai". Diese neuen Müllbehälter, die es zum Beispiel auch auf Wiener Straßen gibt, sollen die Menschen motivieren, ihren Mist ordentlich zu entsorgen. Um das Bewusstsein für Sauberkeit in der Stadt zu schärfen, sind die "Bighais" auch mit integrierten Aschenbechern ausgestattet.

Wer in Zukunft Müll einfach auf Straßen oder Grünflächen wirft, der wird Strafe zahlen müssen. SPÖ, ÖVP, FPÖ und Grüne treten dafür ein, dass Müllsünder zur Kasse gebeten werden. Damit das möglich wird, muss der Landtag noch eine Gesetzesänderung beschließen.

Drei Fragen an Markus Gansterer, Verkehrsexperte

Warum werden in Städten wie Linz, Wels und Steyr relativ wenige Elektroautos gekauft?

Elektroautos sind für das Land eigentlich besser geeignet. Denn in der Stadt stellt sich stärker die Frage: „Wo kann ich das Auto parken? Wo gibt es eine Ladestation für Elektro-Kraftfahrzeuge?“ Dazu kommt, dass man in Städten kürzere Strecken zurücklegt. Das hat zur Folge, dass man den Kaufpreis des Autos durch andere Vorteile der Elektromobilität erst nach längerer Zeit einspielt.

Welchen Anteil hat der öffentliche Verkehr daran, dass Elektroautos in Städten weniger nachgefragt sind als in ländlichen Regionen?

Der öffentliche Verkehr ist im urbanen Raum natürlich eine Alternative zum privaten Kraftfahrzeug. Dass auf dem Land E-Autos stärker nachgefragt werden, liegt auch an Initiativen zur Unterstützung der E-Mobilität wie zum Beispiel in Vorarlberg. Dazu kommt, dass in wirtschaftlich starken ländlichen Regionen Firmen mehr auf Elektroautos setzen. Und Firmenfahrzeuge legen meist längere Strecken als Privat-Pkw zurück.

Hat das E-Auto in der derzeitigen Form eine starke Zukunft oder ist die Brennstoffzelle der bessere Antrieb?

Die Elektrifizierung ist derzeit die effizienteste Form. Das

E-Auto hat bei der Herstellung zwar einen größeren ökologischen Rucksack. Je mehr man aber fährt, desto besser wird die Öko-Bilanz im Vergleich zu Verbrennungsmotoren. Übrigens: Brennstoffzellen speisen auch Elektroaggregate in Autos.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.