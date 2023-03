Der Bildhauer im Leondinger Bauernsacherl

Matthias Aigner mit den Büsten von Inge und Arnold Lummerstorfer vom Schmankerlwirt in Vorderweißenbach

"Für mich ist dieses Fleckerl Erde der wahre Luxus", sagt Matthias Claudius Aigner, während er durch den Garten des kleinen Bauernsacherls geht, in dem man vergeblich nach Ordnung sucht. Der 51-jährige Künstler liebt es, im Jetzt zu leben, wie er auch der Natur keine Vorgaben machen will, wie sie zu sein hat. Die Tiere, die sich hier wohlfühlen würden, bestärken ihn in dieser Sichtweise.