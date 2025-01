Am 1. Februar wird der Biertempel am Graben wieder aufgesperrt

Zehn Jahre lang betrieb Murat Korhan den Biertempel – zunächst in der Altstadt, dann am Graben. Am 30. Jänner ist nun Schluss – zumindest für ihn. Denn schon am Samstag, 1. Februar, wird der Biertempel am Graben wieder aufgesperrt. Den Schlüssel dreht dann aber der neue Eigentümer um – und zwar Christian Ruhsam aus Neumarkt (Bezirk Freistadt).

Bis es so weit ist, wird aber noch der gesamte Getränkebestand im Lokal abverkauft – mindestens um 20 Prozent billiger, wie die beiden sagen.

Mehr als 200 Biersorten

Korhan hatte schon Anfang 2023 gesagt, dass er den Biertempel schließen möchte, doch nach einer kurzen Pause machte er doch weiter. Für Ruhsam, der schon von Anfang an im Geschäft mitmacht und es bereits über weite Strecken geschupft hat, kam die Übernahme damals noch zu früh. Das hat sich nun geändert.

Ab 1. Februar führt er den Biertempel. Das Sortiment wird zunächst größtenteils unverändert bleiben. Nach und nach will Ruhsam die Produktpalette mit neuen Getränken erweitern. Schwerpunkt bleibt aber, wie er sagt, das Craft Beer – also Bier von kleinen Brauereien.

Dabei pflegt Ruhsam auch künftig zwei Schwerpunkte: regionale Brauereien und internationale Brauereien. Mehr als 200 verschiedene Biersorten werden im Biertempel feilgeboten. Allen voran die Mühlviertler Bierszene ist im Angebot vollständig vertreten. Ein großer Teil ist aber freilich international – Südamerika, Australien, Nordamerika, Europa.

Bei den Spirituosen will er wieder vermehrt auf afrikanische Produkte zurückgreifen. "Wir hatten vor ein paar Jahren schon einmal Spirituosen aus Afrika im Angebot, die kamen sehr gut an", sagt der 41-Jährige, der eigentlich Geschichte studiert hat, ein Jahr auch in Irland. Neben alkoholischen Getränken wird es auch weiterhin ein alkoholfreies Angebot im Biertempel geben. Als Alleinstellungsmerkmal ist es Ruhsam aber wichtig, dass es sich um Produkte handelt, die es zum Großteil nicht im Supermarkt gibt.

Korhan, der vor 20 Jahren aus der Türkei nach Linz gekommen ist, konzentriert sich nun einstweilen auf sein Irish Pub, das "Old Dubliner", das er am Hauptplatz führt. Das "Barok Begie" hat er schon vor zwei Jahren verkauft.

Autor Manfred Wolf Ressortleiter Lokales Manfred Wolf

