Der autofreie Hauptplatz war nur Teilzeit autofrei

SE, LL, L ... Die Kennzeichen der Autos, die gestern Vormittag über den Linzer Hauptplatz gefahren sind, deckten so ziemlich alle Bezirke des Bundeslandes ab – mehrfach. Und kein Auto blieb stehen, weder in der Klosterstraße noch auf dem Hauptplatz – also keine Rede von Ladetätigkeit. Von einem Ende des Durchzugsverkehrs – dieses hätte eigentlich seit gestern, 0 Uhr, gegolten – war am Vormittag keine Rede.