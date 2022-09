Seit eineinhalb Dekaden positioniert sich der Ottensheimer Verein KomA als kleiner, aber umso feinerer Kulturnahversorger. Auch heuer finden wieder zahlreiche Größen der heimischen Musiklandschaft ihren Weg in die Mühlviertler Marktgemeinde. Genauer gesagt, in den liebevoll renovierten Alten Bauhof. Zum Saisonauftakt am 9. September gastiert Rapper Average, umtriebiger Bestandteil der heimischen Hip-Hop-Szene, in der 200 Steh- und 150 Sitzplätze fassenden Location.