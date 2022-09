Ausschlafen war am ersten Schultag noch erlaubt: In der Volksschule 40 in der Mengerstraße in Linz-Urfahr begann der "Ernst des Lebens" für 39 Schulanfänger erst gegen 9.45 Uhr. Vorher schossen stolze Eltern bereits eifrig Erinnerungsfotos. So auch die Eltern des sechsjährigen Rion Begaj, der eine blaue Schultüte mit Feuerwehrauto dabeihatte. "Wir sind aufgeregter als das Kind", stellte der Vater des Buben fest. "Wir haben nur Gutes über die Schule gehört und sind sehr optimistisch." Sein Sohn