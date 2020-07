Josef Mayrhofer ist verärgert. Mehr als 2600 Euro hat der Linzer Pensionist für sein neues E-Bike ausgegeben. Und jetzt steht er vor dem übervollen Radständer in der Bethlehemstraße und findet beim besten Willen keinen Platz für sein Rad. "Das kann es nicht sein, das macht mich wirklich grantig. Ich will mein teures E-Bike ja nicht irgendwo hinstellen, sondern am Ständer befestigen und damit doppelt sichern", sagt der 72-Jährige.