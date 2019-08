Der 90-Jährige, der unermüdlich ein Buch nach dem anderen schreibt

"Man kann etwas dagegen unternehmen", sagt der Linzer Helmut Kislinger. Damit meint er die Vergesslichkeit im Alter.

Während andere Senioren Schach spielen, Kreuzworträtsel lösen oder vielleicht eine Sprache lernen, um das Gedächtnis in Schwung zu halten, schreibt der 90-Jährige Bücher. Und das mit der Hand und eines nach dem anderen. Gerade hält er seinen achten Band "Bauernfreud, Bauernleid, Bauernwehr" in Händen, der im Bayer Verlag erschienen ist. Es handelt von einer erfundenen Bauernfamilie und wie es ihr in Oberösterreich während und nach dem Bauernkrieg 1626 ergangen sein könnte.

Allein im Einfamilienhaus

"Ich schreibe seit meinem 80. Lebensjahr Bücher, um mich geistig fit zu halten", sagt Kislinger. Der längst pensionierte Regierungsrat beim Land Oberösterreich und langjährige Mitarbeiter in der Abteilung Gemeinden und Sparkassen lebt allein in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Zaubertal hoch über Linz und Leonding. Gattin Maria ist seit fünf Jahren in einem Pflegeheim. Die Tochter kommt jedes Wochenende vorbei.

Dazwischen wird geschrieben und auch gekocht. "Das kann ich auch gut", sagt der Autor, der sein Hobby nun fast zu einem Beruf gemacht hat. Bereits erschienen sind etwa Bücher über seine Kriegserinnerungen als Hitlerbub mit dem Titel "Verführt und missbraucht", Erinnerungen an seine Kindheit im Innviertel im Band "Einst" und eine Erzählung über ein leibeigenes Bauernpaar im Dreißigjährigen Krieg unter dem Titel "Stadtluft macht frei".

Der nächste Band "Christ", eine Abhandlung über den Glauben, ist bereits als dickes Manuskript fertig, wobei auch diesmal "Manus", das lateinische Wort für Hand, wörtlich zu nehmen ist. In gestochen schöner Schrift statt mit der Schreibmaschine und auch nicht mit Computer hat Kislinger das künftige Buch verfasst. Mit fester Stimme liest der rüstige 90er jedem, der ihn besucht und der es hören will, daraus vor.

Ein Innviertler in Linz

Helmut Kislinger wurde in Ried im Innkreis geboren. Die Liebe zum Wort war ihm bereits damals in die Wiege gelegt. Kislingers Mutter war Lehrerin und "rhetorikstark", wie Kislinger sagt.

Er maturierte im Stiftsgymnasium Schlierbach, Linz wurde Lebensmittelpunkt, als sein Vater in die Finanzlandesdirektion kam. Im Alter von 15 Jahren rückte Kislinger an die Ostfront ein und kam in russische Gefangenschaft. "Ich kam mit 48 Kilo heim", erinnert sich Kislinger.

Nach Gelegenheitsarbeiten in den harten Nachkriegsjahren winkte 1954 eine Stelle "beim Land". Dort blieb der Regierungsrat bis zu seinem Ruhestand.

Dass es ein Unruhestand ist, zeigt auch das neue, künftige, noch nicht erschienene Buch "Christ": "Ich habe es in nur vier Wochen geschrieben", sagt Kislinger.

