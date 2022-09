Was hat denn Denkmalschutz mit Klimaschutz zu tun? Mehr, als man denken würde. Wie viel, das wird beim heurigen "Tag des Denkmals" am morgigen Sonntag, 25. September, anhand von 46 Veranstaltungen in ebenso vielen Objekten in ganz Oberösterreich vor Augen geführt. Bei freiem Eintritt öffnen sich für Interessierte Türen, die sonst in den meisten Fällen eher verschlossen bleiben. Österreichweit sind übrigens mehr als 270 Objekte am "Tag des Denkmals" zugänglich.