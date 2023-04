Denise Halak folgt auf Chris Müller in der Tabakfabrik

Die Hearing-Kommission hat sich unter 31 Bewerbern für Denise Halak als Nachfolgerin von Chris Müller entschieden. Die Soziologin ist seit acht Jahren als Leiterin für Finanzen und Verwaltung in der Organisation tätig und überzeugte laut Aussendung durch "profundes Fachwissen, intensive Vorbereitung sowie praktikabel umsetzbare, strategische Überlegungen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Tabakfabrik".

Doppelspitze mit Markus Eidenberger

Halak wird künftig für die strategische Entwicklung und Operations der Tabakfabrik Linz zuständig sein und gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Markus Eidenberger die Doppelspitze darstellen. "Durch ihre umfassende Ausbildung und jahrelange Erfahrung weiß sie um die Chancen beziehungsweise die Notwendigkeit der Digitalisierung und überzeugte auch in diesem Bereich mit wirtschaftlichem Denken und Kreativität", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP) zur Entscheidung. Denise Halak will auf dem Team und dem Know-how am Areal aufbauen. "Gemeinsam mit unseren tollen Mietern will ich noch stärker in die Entwicklung der Dachmarke Tabakfabrik investieren", sagt Halak.

Autor Christian Diabl Christian Diabl