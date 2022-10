Mit der Krimi-Akte in der einen und dem Smartphone in der anderen Hand begeben sich die Hobbyermittlerinnen Christina und Katharina zum fiktiven Tatort an der Station der Donauschifffahrt. Ihre Mission: jenen Täter ausfindig zu machen, der nach einer Hafenrundfahrt ein Schiff mit einem Molotowcocktail in Brand gesteckt hat. Mit an Bord waren unter anderem wichtige Tourismusakteure sowie Vertreter von Behörden und Linzer Unternehmen.