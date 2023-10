Den Fischen wird’s zu heiß im Wasser

Ein guter Sommer ging vorbei, ein warmer Herbst folgt. Fein für die sommerfrischelnden Menschen, weniger für die Fische. Denen war es zu heiß. Am 24. August maß man in der Traun unterhalb des Kraftwerks Theresienthal (bei Gmunden) gut 23 Grad. Für Äschen und Bachforellen bedeutet das: höherer Herzschlag, größerer Sauerstoffbedarf, Stress. Zwei Grad mehr und es besteht Lebensgefahr. Natürlich war die Fischerei eingestellt, um die Tiere nicht weiter zu stressen.

Die Sonne heizt die obere Wasserschicht der (Stau-)Seen auf, fast nur Oberflächenwasser fließt in den Fluss . "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand", beschreibt Albert Pesendorfer, Obmann des Vereins "Freunde der Gmundner Traun", die Situation. Gibt’s Lösungen?

Am Rhein hat man schon länger mit dem Problem zu tun. Seit 2018 hitzebedingt Tausende Fische verendet sind, arbeiten die Behörden an Notfallkonzepten. Die besagen zum Beispiel, dass die Landwirtschaft kaum noch Wasser zum Feldbewässern entnehmen und die Industrie kein Wasser zu Kühlzwecken abziehen darf oder dass Badeplätze gesperrt werden – dort, wo kühlere Bäche in den Rhein münden und Rückzugsorte für hitzegestresste Fische bilden. Selbst der Holzsteg beim Rheinfall wurde gesperrt, weil Fische den Schatten darunter bitter notwendig hatten und von den Touristen ansonsten wieder ins wärmere Wasser vertrieben worden wären.

Dringend muss für eine bessere Uferbeschattung gesorgt werden. Der Einbau tiefer Kolke, wo sich kühleres Wasser hält, sowie Flussbaumaßnahmen, die mehr Sauerstoff ins Wasser bringen, müssen schleunigst umgesetzt werden. Die Österreichischen Bundesforste wälzen derzeit die Idee, kaltes Tiefenwasser in den Seeauslauf einzuspeisen. Dort, wo die Ischl aus dem Wolfgangsee fließt, soll bald eine Pilotstudie ansetzen, um erste Einschätzungen zu bekommen, wie sich welche Zufütterungsmengen an kaltem Wasser auf einen Fluss auswirken.

Vielleicht rettet ein solches Manöver auch Ager und Traun über die heißen Sommer. Nach Schätzungen würde ein Rohr mit circa 1,4 Metern Durchmesser der Traun bei Gmunden genug kühles Seewasser zuführen, um Bachforelle und Äsche über die heiße Jahreszeit zu bekommen. Wie sich eine solche Wasserentnahme auf den Traunsee auswirkt, muss aber auch erst untersucht werden.

