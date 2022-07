Dem Pflasterspektakel in Linz wird heuer drei Tage lang die Sonne scheinen

Hochsommerliche Temperaturen, blauer Himmel, Sonnenschein: Um das Wetter muss sich das Organisationsteam des Pflasterspektakels in Linz diese Woche keine allzu großen Sorgen machen. Vorausgesetzt, die Prognose bleibt für die drei Tage von 21. bis 23. Juli so, wie sie jetzt ist. Die Aussicht nimmt Festivalleiterin Kathrin Böhm gerne an, auch wenn sie aus Erfahrung eines weiß: "Mit der Wetterungewissheit muss man leben."

Ungewiss war in den vergangenen zwei Jahren so einiges – und das hatte nichts mit dem Wetter zu tun. Die Pandemie ließ das klassische Pflasterspektakel mit weit mehr als 200.000 Besuchern in der gewohnten Form nicht zu.

Das Wissen darum, was sein kann, ließ die Organisatoren heuer auch lange Zeit vorsichtig agieren. "Mitte April haben wir uns dann aber entschieden, den Weg zu gehen, das Fest der Straßenkunst so abzuhalten wie vor Corona", sagt Böhm. Sollte es doch noch gewisse Einschränkungen geben, könnte man darauf aber nur bei den Kaleidoskopnächten reagieren, wo man den Zugang kontrollieren könne.

Kulturdirektor Julius Stieber rechnet aber grundsätzlich nicht mehr mit behördlichen Einschränkungen. Und: "Es ist nie eine Option gewesen, das Pflasterspektakel nicht stattfinden zu lassen."

Mit der Reduzierung der Auftrittsplätze in der Innenstadt bei gleichzeitiger Verlagerung mancher Programmpunkte wie etwa der Feuershows nach Urfahr haben die Organisatoren die Erfahrungen aus dem "Straßenkunstsommer" des Vorjahres mitgenommen. So bieten die acht Spektakel-Oasen (Neues Rathaus Vorplatz, AEC Maindeck, Kunstuni-Innenhof, Klanghof Altes Rathaus, Herbert-Bayer-Platz, Landhaus Arkadenhof, Bischofshof und Priesterseminar Innenhof) die Chance, Straßenkunst in aller Ruhe und im Sitzen konsumieren zu können. Das Pflasterspektakel lädt am 21. Juli von 16 bis 23 Uhr sowie Freitag und Samstag von 14 bis 23 Uhr zum Besuch ein.