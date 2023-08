Delaytanten auf der Sommerbühne

Auch wenn es mit der großen Hitze am Wochenende vorbei sein soll, steht auch kommende Woche noch ein heißer Konzertabend an. Am 29. August ab 19 Uhr sind die Delaytanten in der Stadt, spielen unverstärkt, also unplugged, und stimmenreich Perlen der Popularmusik. Seit 25 Jahren erwecken die Oberösterreicher mit Hingabe Klassiker von den Beach Boys, Beatles oder Kinks zu neuem Leben. Hörenswert. Sehenswert.

