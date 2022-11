Debatte um Nibelungenbrücke: Grüner Zuspruch für eigene Radbrücke

Dass sich Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) Anfang dieser Woche dafür ausgesprochen hat, die Autos mit der Freigabe der Westring-Brücke im Herbst 2024 von der Nibelungenbrücke komplett zu verbannen, regt, wie berichtet, auf.

Nicht nur online, sondern auch politisch gehen die Wogen hoch. Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) spricht von "utopischen Diskussionen", der Linzer Verkehrsreferent Martin Hajart (VP) von einem "nicht durchdachten und ideologisch getriebenen" Vorschlag.

Fix ist, dass für die Nibelungenbrücke nun mittels einer Simulation geprüft wird, wie es sich auf die Verkehrssituation auswirken würde, wenn zwei Fahrstreifen für Radfahrer freigegeben würden. Dafür gab es in der gestrigen Stadtsenatsitzung grünes Licht. Die Kosten dafür belaufen sich auf knapp 70.000 Euro, diese teilen sich Stadt und Land.

Vizebürgermeister Hajart sagte gestern im OÖN-Gespräch, dass er sich zwar keine autofreie Nibelungenbrücke, wohl aber eine eigene Rad- und Fußgängerbrücke an anderer Stelle – „etwa auf Höhe des Brucknerhauses“ – durchaus vorstellen könne. Darüber könne man diskutieren - Nachsatz: "Priorität habe im Moment aber die „schnellere“ Lösung auf der Nibelungenbrücke."

"Dringend notwendig"

Die Grünen nehmen diesen Ball gerne auf, diskutiert wurde die Idee in der Vergangenheit schon mehrfach, allerdings ohne Erfolg. „Ein Übergang ausschließlich für die sanfte Mobilität ist in vielen anderen Städten seit Jahren Realität und wäre auch in Linz dringend notwendig, um dem Fuß- und Radverkehr endlich mehr Platz und Stellenwert einzuräumen. Dass der für den Verkehr zuständige Vizebürgermeister nun erkennt, dass eine eigene Brücke für den Radfahrer und Fußgänger wichtig wäre, ist sehr erfreulich und ein positives Signal", heißt es von Klubobmann Helge Langer.

Ein konkretes Projekt für eine Fuß- und Radfahrbrücke liege bereits seit mehr als 15 Jahren vor, dieses geht auf den grünen Mobilitätsstadtrat Jürgen Himmelbauer zurück. Umgesetzt wurde es bekanntlich nie.