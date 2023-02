Debatte um Bahnhof Wegscheid

Der Bahnhof Wegscheid ist wieder einmal Gesprächsthema. Auslöser war dieses Mal das Verkehrskonzept für die Neue Heimat. Wie berichtet, ist dessen Attraktivierung Teil der Ideen, die nun auf dem Tisch liegen.

Geht es nach Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP), fristet der Bahnhof ein „Mauerblümchendasein“, hier hapere es zum einen bei der Taktung, zum anderen beim Erscheinungsbild und der Parkplatzsituation.

Bei den ÖBB sieht man das etwas anders. Sie verweisen auf den für den Bahnhof erarbeiteten Attraktivierungsplan, 2021 sei bereits die Dachhaut des Bahnsteigdaches und die schadhafte Tragkonstruktion saniert worden, Ende 2022 sei die bestehende Wartekoje abgetragen und durch eine neue ersetzt worden.

In den kommenden Jahren stünden weitere Schritte an – darunter etwa die Modernisierung von Bahnsteigtafeln, Hinweisschildern, Lautsprechern und der Beleuchtung. Ebenso sei angedacht, die Bahnsteige 1 und 2 auf eine Länge von 160 Metern zu verkürzen und diese mit einem taktilen Bodeninformationssystem für Blinde und Sehbehinderte zu versehen. Generell sollen auf dem gesamten Areal für diese Personengruppe Verbesserungen erfolgen, beispielsweise durch Brailleschrift-Informationen an den Stiegen.

Mit Blick auf die Reisendenfrequenz wird seitens der ÖBB darauf verwiesen, dass diese am Bahnhof mit unter 1000 Reisenden pro Tag gering sei, keinen dringenden Bedarf gebe es auch für die Umgestaltung der dort situierten 70 Pkw- und 33 Fahrrad-Stellplätze.

