Dean & David expandiert weiter

Die "Dean & David"-Restaurants von Christoph und Johanna Hellwagner bleiben auf Expansionskurs. Die Systemgastronomie, die sich auf "frisches, gesundes Essen ohne Konservierungs- und Farbstoffe" konzentriert, ist zur Erfolgsgeschichte geworden. Dass man als "frischestes" Restaurant mit einem Lieferando-Award ausgezeichnet wurde, ist für Hellwagner ein Beleg dafür, dass "Fresh Fast Food, das gesund, gut und überprüfbar nachhaltig ist", bei den Österreichern hoch im Kurs steht.

In Linz (Hauptplatz) ist Dean & David seit 2019 aktiv, bis zum August dieses Jahres wird die Systemgastronomie auch einen Standort in der Plus City in Pasching haben. So ist es der Plan.